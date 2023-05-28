На Черкащині попрощалися з нацгвардійцем, якого збив суддя на блокпості

Деталі

Загиблому нацгвардійцеві Вадиму Бондаренко було 22 роки. Попрощатися з ним прийшла вся футбольна команда та його побратими.

Опісля прощальна церемонія перемістилася на центральну площу міста. Труну зустрічали навколішки. Асфальт був встелений півонією та ірисами.

Заступник командира підрозділу, в якому служив Вадим, майор Валерій Купін одним із перших був на місці ДТП:

"Він ходив у патрульно-постову службу, стояв на блокпостах. Я один із перших був на місці події, все бачив. Як зараз це бачу, це жахливі емоції. Чоловік, який його збив, візуально був під впливом алкоголю. У його машині була пляшка віскі. Втекти не намагався, але потім говорив, що він не був за кермом, що водій втік. Там також був його юрист, йому викликали швидку, але з ним усе було добре. Його автівка рухалася на дуже великій швидкості, попри те, що попереду був блокпост і стояли попереджувальні знаки. Смертельні випадки трапляються нечасто, але часто трапляються випадки, що на блокпостах затримують людей напідпитку та під впливом наркотиків", — розповів майор.

З його слів, Вадим був дуже добрим, товариським. Покарати винного у смерті побратима для частини, де служив Вадим, ця справа принципова, додав він: "Ця людина повинна бути покарана".

Нагадаємо

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді.

Сам суддя заявляє, що не був п’яним, а після ДТП перебував у шоковому стані.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці голові Макарівського районного суду Олексію Тандиру.