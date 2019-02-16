В Черкасской области поступило 76 сообщений о нарушениях на выборах

"На сегодняшний день, в полицию Черкасской области поступило 76 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По всем фактам полицейские проводят проверку ", - говорится в сообщении.



Сейчас уже составлено 10 административных материалов по статьям 212-10 и 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и открыто 8 уголовных производств по статьям 194 и 160 Уголовного кодекса Украины.



Ранее УНН сообщал, за связанные с выборами нарушения в Украине сообщили о подозрении 12 людям.