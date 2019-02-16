На Черкащині надійшло 76 повідомлень про порушення на виборах

“На сьогодні, до поліції Черкаської області надійшло 76 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. По всім фактам поліцейські проводять перевірку”, - йдеться у повідомленні.



Наразі вже складено 10 адміністративних матеріалів за статтями 212-10 та 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та відкрито 8 кримінальних проваджень за статями 194 та 160 Кримінального кодексу України.



Раніше УНН повідомляв, за пов'язані з виборами порушення в Україні повідомили про підозру 12 людям.