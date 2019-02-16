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На Черкащині надійшло 76 повідомлень про порушення на виборах

На Черкащині надійшло 76 повідомлень про порушення на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. З початку передвиборчої кампанії поліція Черкащини зареєструвала 76 повідомлень пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Черкаській області.

“На сьогодні, до поліції Черкаської області надійшло 76 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. По всім фактам поліцейські проводять перевірку”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вже складено 10 адміністративних матеріалів за статтями 212-10 та 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та відкрито 8 кримінальних проваджень за статями 194 та 160 Кримінального кодексу України.

Раніше УНН повідомляв, за пов'язані з виборами порушення в Україні повідомили про підозру 12 людям.

Українські Національні Новини

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