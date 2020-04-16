В Черкасской области коронавирус обнаружили у 115 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На сегодня, 16 апреля, в Черкасской области 115 инфицированных коронавирусом человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
"В Черкасской области за весь период карантина лабораторно подтвердили 115 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией", - написал он.
География обнаружения вируса по области за последние сутки такова: г. Черкассы - 5, Черкасский район - 1, Умань - 1, Каменка - 3.
"Пациенты в удовлетворительном состоянии. Находятся на амбулаторном лечении, пациент из Умани - в инфекционной городской больнице", - пишет Боднар.
При этом, три человека находятся в тяжелом состоянии, рассказал глава ОГА.
"Они под наблюдением врачей Черкасской инфекционной больницы", - добавил он.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн. В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены также Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.