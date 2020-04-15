Майже 20 млн грн для 20 медзакладів: як черкаський бізнес бореться за здоров’я земляків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Черкаській бізнес зібрав майже 20 млн грн і допоміг вже 20 медзакладам. Про це повідомляється на Facebook-сторінці “Спільнодія Черкащини: здолати Covid −19”, передає УНН.
“Нашій ініціативі більше трьох тижнів, але за цей час багато чого зроблено: зібрано благодійних внесків більше 19 млн грн, закуплено засобів захисту та обладнання на більш ніж 15 млн, отримали допомогу вже 20 медичних закладів Черкаської області. Що допомагає нам бути ефективними? Спільна місія, взаємоповага, прозорість, підзвітність, довіра”, — зазначили в об’єднанні.
Учасник проекту — Благодійна організація “Благодійний фонд “МХП-Громаді” підготувала відео про людей, які щодня працюють, щоб допомогти.
Довідка. “Спільнодія Черкащини: здолати Covid −19” — платформа співпраці влади, бізнесу та громадянського суспільства Черкаської області.