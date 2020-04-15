Почти 20 млн грн для 20 медучреждений: как черкасский бизнес борется за здоровье земляков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Черкасской бизнес собрал почти 20 млн грн и помог уже 20 медучреждениям. Об этом сообщается на Facebook-странице “Спільнодія Черкащини: здолати Covid −19”, передает УНН.
"Нашей инициативе более трех недель, но за это время многое сделано: собрано благотворительных взносов более 19 млн грн, закуплено средств защиты и оборудования на более чем 15 млн, получили помощь уже 20 медицинских учреждений Черкасской области. Что помогает нам быть эффективными? Совместная миссия, взаимоуважение, прозрачность, подотчетность, доверие", - отметили в объединении.
Участник проекта - Благотворительная организация "Благодійний фонд “МХП-Громаді" подготовила видео о людях, которые ежедневно работают, чтобы помочь.
Справка. "Спільнодія Черкащини: здолати Covid −19" - платформа сотрудничества власти, бизнеса и гражданского общества Черкасской области.