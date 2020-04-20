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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 35648 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 80046 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 101914 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128159 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128776 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

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В Черкасской области горел цех по производству тротуарной плитки

В Черкасской области горел цех по производству тротуарной плитки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар в цехе по производству тротуарной плитки, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

"19 апреля в 13:20 Тальновские спасатели привлекались на тушение пожара в помещении цеха по производству тротуарной плитки, в городе Тальное на улице Чумацкая", - говорится в сообщении.

На месте пожара, кроме специалистов пожарно-спасательного подразделения, привлекались также пожарные и техника ДПК КХП "Тальное". Совместными усилиями пожар в 14:49 удалось локализовать, а в 15:11 полностью ликвидировать.

В результате пожара огонь уничтожил кровлю на площади 90 м.кв., деревянные поддоны и электроинструмент.

Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи охранником цеха.

Напомним, в Винницкой области ликвидирован пожар в многоэтажке.

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