В Черкасской области горел цех по производству тротуарной плитки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар в цехе по производству тротуарной плитки, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
"19 апреля в 13:20 Тальновские спасатели привлекались на тушение пожара в помещении цеха по производству тротуарной плитки, в городе Тальное на улице Чумацкая", - говорится в сообщении.
На месте пожара, кроме специалистов пожарно-спасательного подразделения, привлекались также пожарные и техника ДПК КХП "Тальное". Совместными усилиями пожар в 14:49 удалось локализовать, а в 15:11 полностью ликвидировать.
В результате пожара огонь уничтожил кровлю на площади 90 м.кв., деревянные поддоны и электроинструмент.
Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи охранником цеха.
Напомним, в Винницкой области ликвидирован пожар в многоэтажке.