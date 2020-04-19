На Вінниччині ліквідовано пожежу в багатоповерхівці

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У суботу о 15:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку у м. Гнівань Тиврівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.