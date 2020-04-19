На Вінниччині ліквідовано пожежу в багатоповерхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У суботу о 15:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку у м. Гнівань Тиврівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у квартирі на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Під час проведення розвідки було встановлено, що осередком пожежі є балкон двокімнатної квартири на площі близько 10 кв.м.
Рятувальники одразу провели евакуацію 12 мешканців під'їзду, з п’яти квартир, що на 8 та 9 поверсі.
Завдяки оперативним діям бійців ДСНС пожежа була вчасно ліквідована, таким чином вдалося запобігти поширенню полум’я на іншу площу помешкання та сусідні квартири.
О 15:59 пожежу було локалізовано, а о 16:07 ліквідовано.
Вогонь знищив віконну раму та двері балкону, холодильник, домашні речі та меблі.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 5 людей особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки, а також черговий караул військової частини А 2287 (2 ос.).
Причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, з осередку пожеж у Житомирській області евакуювали понад 50 людей.