На Черкащині горів цех з виробництва тротуарної плитки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Черкаській області рятувальники ліквідували пожежу у цеху по виробництву тротуарної плитки, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
"19 квітня о 13:20 тальнівські рятувальники залучалися на гасіння пожежі в приміщенні цеху по виробництву тротуарної плитки, в місті Тальне на вулиці Чумацька", - йдеться у повідомленні.
На місці пожежі, крім фахівців пожежно-рятувального підрозділу, залучалися також вогнеборці та техніка ДПК КХП “Тальне”. Спільними зусиллями пожежу о 14:49 вдалося локалізувати, а о 15:11 повністю ліквідувати.
Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю на площі 90 м.кв., дерев’яні піддони та електроінструмент.
Причиною пожежі стало порушення правил безпеки при експлуатації печі охоронцем цеху.
Нагадаємо, на Вінниччині ліквідовано пожежу в багатоповерхівці.