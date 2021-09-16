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В Черкасской области 14-летний парень ударил молотком по снаряду и погиб от взрыва

В Черкасской области 14-летний парень ударил молотком по снаряду и погиб от взрыва

Киев  •  УНН

 • 17500 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Черкасской области 14-летний парень погиб в результате взрыва снаряда Второй мировой когда пытался его разобрать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, передает УНН.

Детали

15 сентября около 19:00 часов в Золотоношский районный отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что несовершеннолетний парень получил телесные повреждения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму несовместимую с жизнью. Такие ранения парень получил от взрыва осколочного снаряда.

Известно, что несчастный случай произошел в селе Крупское, Золотоношского района. Предварительно установлено, что парень нашел снаряд с донным подрывателем калибра 45 мм времен Второй мировой войны и когда сам был дома, пытался его разобрать. Он поместил взрывной предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался. Это услышали соседи, которые вызвали скорую помощь, полицию, а также работников ГСЧС.

"Правоохранители изъяли осколки от снаряда и сделали смывы, которые опечатаны как вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время следователями проверяются обстоятельства и все детали происшествия. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним

В Харьковской области несовершеннолетний пострадал из-за взрыва снаряда.

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