Неповнолітній постраждав через вибух снаряду на Харківщині

“За даними слідства, 29 жовтня 2020 року в селі Коробочкіно Чугуївського району у дворі одного з будинків стався вибух. За попередньою інформацією, 9-річний хлопець знайшов снаряд та приніс його додому. До цього моменту неповнолітній неодноразово приносив додому залізні та іржаві предмети. Хлопця госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані з пораненням кисті, обличчя та голені”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у ході огляду місця події виявлено іржаві снаряди.

Окрім того, внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами), ч. 2 ст.15, п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (закінчений замах на вбивство стосовно малолітньої особи (з приміткою “нещасний випадок”)).

Нагадаємо, від початку року у Донецькій області через необережність підірвалися 8 людей, з них троє загинули.