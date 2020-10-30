Несовершеннолетний пострадал из-за взрыва снаряда в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Харьковской области несовершеннолетний пострадал из-за взрыва снаряда. Парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ранением кисти, лица и голени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прессужубу Харьковской областной прокуратуры.
"По данным следствия, 29 октября 2020 года в селе Коробочкино Чугуевского района во дворе одного из домов произошел взрыв. По предварительной информации, 9-летний парень нашел снаряд и принес его домой. К этому моменту несовершеннолетний неоднократно приносил домой железные и ржавые предметы. Парня госпитализировано в больницу в тяжелом состоянии с ранением кисти, лица и голени", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия обнаружены ржавые снаряды.
Кроме того, внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст.15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (законченное покушение на убийство в отношении малолетнего (с пометкой "несчастный случай")).
Напомним, с начала года в Донецкой области из-за неосторожности подорвались 8 человек, из них трое погибли.