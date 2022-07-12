На Украине прогнозируют похолодание и значительные дожди: где ожидать непогоды

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"В последующие двое суток в Украине, кроме юга и юго-востока, умеренные дожди, завтра в западных и северных областях кое-где значительные дожди, 15 июля в западных, днем ​​и в северных областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 10-16°; днем 13 июля 16-21°, на Закарпатье, юге и востоке страны, 14-15 июля в большинстве областей 22-28°, в пятницу в южной части до 31°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра умеренный, кое-где по области значительный дождь. Температура ночью 12-15°, днем ​​16-18°.