На Украине прогнозируют похолодание и значительные дожди: где ожидать непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На западе и севере Украины завтра, 13 июля, местами возможны значительные дожди, станет прохладнее - температура будет держаться днем вблизи отметки в 20 градусов тепла, но не везде. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"В последующие двое суток в Украине, кроме юга и юго-востока, умеренные дожди, завтра в западных и северных областях кое-где значительные дожди, 15 июля в западных, днем и в северных областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.
Температура ночью 10-16°; днем 13 июля 16-21°, на Закарпатье, юге и востоке страны, 14-15 июля в большинстве областей 22-28°, в пятницу в южной части до 31°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра умеренный, кое-где по области значительный дождь. Температура ночью 12-15°, днем 16-18°.