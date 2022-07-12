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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 55812 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На частині України прогнозують похолодання та значні дощі: де очікувати негоди

На частині України прогнозують похолодання та значні дощі: де очікувати негоди

Київ • УНН

 • 135538 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. На заході та півночі України завтра, 13 липня, місцями можливі значні дощі, стане прохолодніше - температура триматиметься вдень поблизу позначки в 20 градусів тепла, але не скрізь. Про це повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Цитата

"У наступні дві доби в Україні, крім півдня та південного сходу, помірні дощі, завтра в західних та північних областях подекуди значні дощі, 15 липня в західних, вдень і в північних областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 10-16°; вдень 13 липня 16-21°, на Закарпатті, півдні та сході країни, 14-15 липня в більшості областей 22-28°, у п'ятницю в південній частині до 31°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра помірний, подекуди по області значний дощ. Температура вночі 12-15°, вдень 16-18°.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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