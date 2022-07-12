На частині України прогнозують похолодання та значні дощі: де очікувати негоди

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"У наступні дві доби в Україні, крім півдня та південного сходу, помірні дощі, завтра в західних та північних областях подекуди значні дощі, 15 липня в західних, вдень і в північних областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 10-16°; вдень 13 липня 16-21°, на Закарпатті, півдні та сході країни, 14-15 липня в більшості областей 22-28°, у п'ятницю в південній частині до 31°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра помірний, подекуди по області значний дощ. Температура вночі 12-15°, вдень 16-18°.