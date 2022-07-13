Военные и правоохранители должны сдать свои ДНК-данные – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Во время действия военного положения военные и правоохранители должны сдать свои ДНК-данные. Нововведение связано с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека. Об этом сегодня в эфире всеукраинского телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Telegram МВД.
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“Относительно обязательной регистрации есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и у сотрудников правоохранительных органов. То есть у тех представителей профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери из-за агрессии рф” – отметил Бондаренко.
Детали
Заместитель главы МВД объяснил, что данные военнослужащих не вносят сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах бойцов. Их принимают только тогда, когда есть необходимость провести экспертизу.
“Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших в результате вооруженной агрессии. Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы, как, например, в городе Часов Яр”, - сказал замминистра.
Как сообщили, с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека есть два вида такой регистрации – обязательная и добровольная. Обязательная, например для военных и правоохранителей, осуществляется на средства государства, а добровольная, которую могут пройти все желающие граждане Украины и иностранцы, – платная.
Добавим
Верховная Рада приняла законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека. 11 июля закон направили на подпись президенту.
Напомним
В Министерстве здравоохранения рекомендуют во время войны вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения человека сдавать биологические образцы.