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Военные и правоохранители должны сдать свои ДНК-данные – МВД

Военные и правоохранители должны сдать свои ДНК-данные – МВД

Киев • УНН

 • 214358 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Во время действия военного положения военные и правоохранители должны сдать свои ДНК-данные. Нововведение связано с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека. Об этом сегодня в эфире всеукраинского телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Telegram МВД.

Цитата

“Относительно обязательной регистрации есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и у сотрудников правоохранительных органов. То есть у тех представителей профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери из-за агрессии рф” – отметил Бондаренко.

Детали

Заместитель главы МВД объяснил, что данные военнослужащих не вносят сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах бойцов. Их принимают только тогда, когда есть необходимость провести экспертизу.

“Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших в результате вооруженной агрессии. Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы, как, например, в городе Часов Яр”, - сказал замминистра.

Как сообщили, с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека есть два вида такой регистрации – обязательная и добровольная. Обязательная, например для военных и правоохранителей, осуществляется на средства государства, а добровольная, которую могут пройти все желающие граждане Украины и иностранцы, – платная.

Добавим

Верховная Рада приняла законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека. 11 июля закон направили на подпись президенту.

Напомним

В Министерстве здравоохранения рекомендуют во время войны вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения человека сдавать биологические образцы.

Украинские Национальные Новости

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