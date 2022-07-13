Військові та правоохоронці мають здати свої ДНК-дані – МВС

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“Щодо обов'язкової реєстрації, є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців і у співробітників правоохоронних органів. Тобто у тих представників професій, серед яких ми маємо найбільші втрати через агресію рф” – зазначив Бондаренко.

Деталі

Заступник глави МВС пояснив, що дані військовослужбовців не вносять одразу в реєстр ДНК. Вони зберігаються в особових справах бійців. Їх беруть лише тоді, коли є необхідність провести експертизу.

“Зважаючи на втрати, які ми на сьогодні маємо, необхідно ідентифікувати всіх наших загиблих внаслідок збройної агресії. Це стосується і військових, і також цивільних людей, які потраплять під обстріли, як, приміром, в місті Часів Яр”, – сказав заступник міністра.

Як повідомили, з ухваленням закону про державну реєстрацію геномної інформації людини є два види такої реєстрації – обов'язкова і добровільна. Обов'язкова, наприклад для військових і правоохоронців, здійснюється коштом держави, а добровільна, яку можуть пройти усі охочі громадяни України та іноземці, – платна.

Додамо

Верховна Рада ухвалила законопроект №4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини. 11 липня закон направили на підпис президенту.



Нагадаємо

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують під час війни разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки.