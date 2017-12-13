Украинцы временно не смогут возвращать ж/д билеты через Интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. "Укрзализныця" приостановила на время новогодних и рождественских праздников возврат билетов через Интернет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"С 12 декабря 2017 года Укрзализныця временно приостанавливает услугу возврата билетов через Интернет. По многочисленным просьбам пассажиров такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", - говорится в сообщении.
Как отмечается, анализ показал, что билеты на зимние праздники массово и системно выкупаются для перепродажи - большинство билетов выкупается в первые минуты открытия продаж и одновременно прослеживается тенденция по возвращению их значительной части в ночное время. Это создает искусственный дефицит на билеты.
В связи с этим временно возврат средств за посадочные документы, оформленных через Интернет, будет осуществляться только через железнодорожные кассы. Ограничения будут отменены после окончания новогодне-рождественских перевозок.
Напомним, к новогодним праздникам "Укрзализныця" назначит дополнительно 19 поездов.