Украинцы временно не смогут возвращать ж/д билеты через Интернет

"С 12 декабря 2017 года Укрзализныця временно приостанавливает услугу возврата билетов через Интернет. По многочисленным просьбам пассажиров такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, анализ показал, что билеты на зимние праздники массово и системно выкупаются для перепродажи - большинство билетов выкупается в первые минуты открытия продаж и одновременно прослеживается тенденция по возвращению их значительной части в ночное время. Это создает искусственный дефицит на билеты.

В связи с этим временно возврат средств за посадочные документы, оформленных через Интернет, будет осуществляться только через железнодорожные кассы. Ограничения будут отменены после окончания новогодне-рождественских перевозок.

Напомним, к новогодним праздникам "Укрзализныця" назначит дополнительно 19 поездов.