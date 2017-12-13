Українці тимчасово не зможуть повертати залізничні квитки через Інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. "Укрзалізниця" призупинила на час новорічно-різдвяних свят повернення квитків через Інтернет, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
"З 12 грудня 2017 року Укрзалізниця тимчасово призупиняє послугу повернення квитків через інтернет. На численні прохання пасажирів таке рішення прийнято для недопущення створення штучного дефіциту та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, аналіз показав, що квитки на зимові свята масово і системно викуповуються для перепродажу - більшість квитків викуповується у перші хвилини відкриття продажів і водночас простежується тенденція з повернення їх значної частини у нічний час. Це створює штучний дефіцит на квитки.
У зв'язку з цим тимчасово повернення коштів за посадочні документи, оформлені через Інтернет, здійснюватимуться лише через залізничні каси. Обмеження буде скасовано після закінчення новорічно-різдвяних перевезень.
Нагадаємо, до новорічних свят “Укрзалізниця” призначить додатково 19 поїздів.