На ЧАЭС продолжают ликвидировать последствия атаки российского дрона: что происходит с укрытием
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкции объекта «Укрытие» для ликвидации очагов тления. Радиационный фон на ЧАЭС остается в пределах нормы, угрозы для населения нет.
Согласно новому сообщению ГСЧС, верхолазы-спасатели осуществляют частичное вскрытие конструкции объекта «Укрытие». Работы связаны с ликвидацией очагов тления.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Чернобыльская АЭС: верхолазы-спасатели ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкции объекта «Укрытие»
Согласно сообщению, упоминается работа по ликвидации очагов тления на арке. Но также указывается о постоянном мониторинге с использованием тепловизоров.
Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет.
Напомним,
На ЧАЭС продолжается локализация и ликвидация очага тления возле Нового безопасного конфайнмента после атаки дрона. Уровень радиации не превышает норму, угрозы для населения нет.
Удар российским дроном на ЧАЭС: что происходит с поврежденным укрытием через неделю21.02.25, 10:39 • 23991 просмотр