На ЧАЭС продолжают ликвидировать последствия атаки российского дрона: что происходит с укрытием

Согласно новому сообщению ГСЧС, верхолазы-спасатели осуществляют частичное вскрытие конструкции объекта «Укрытие». Работы связаны с ликвидацией очагов тления.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Чернобыльская АЭС: верхолазы-спасатели ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкции объекта «Укрытие» - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, упоминается работа по ликвидации очагов тления на арке. Но также указывается о постоянном мониторинге с использованием тепловизоров.

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет. - информирует ГСЧС

Напомним,

На ЧАЭС продолжается локализация и ликвидация очага тления возле Нового безопасного конфайнмента после атаки дрона. Уровень радиации не превышает норму, угрозы для населения нет.

Удар российским дроном на ЧАЭС: что происходит с поврежденным укрытием через неделю