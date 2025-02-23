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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ЧАЭС продолжают ликвидировать последствия атаки российского дрона: что происходит с укрытием

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Спасатели ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкции объекта «Укрытие» для ликвидации очагов тления. Радиационный фон на ЧАЭС остается в пределах нормы, угрозы для населения нет.

Согласно новому сообщению ГСЧС, верхолазы-спасатели осуществляют частичное вскрытие конструкции объекта «Укрытие». Работы связаны с ликвидацией очагов тления.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Чернобыльская АЭС: верхолазы-спасатели ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкции объекта «Укрытие»

- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, упоминается работа по ликвидации очагов тления на арке.  Но также указывается о постоянном мониторинге с использованием тепловизоров.

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет.

- информирует ГСЧС

Напомним,

На ЧАЭС продолжается локализация и ликвидация очага тления возле Нового безопасного конфайнмента после атаки дрона. Уровень радиации не превышает норму, угрозы для населения нет.

Удар российским дроном на ЧАЭС: что происходит с поврежденным укрытием через неделю21.02.25, 10:39 • 23991 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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