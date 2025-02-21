Удар российским дроном на ЧАЭС: что происходит с поврежденным укрытием через неделю
Киев • УНН
Через неделю после удара российского дрона по ЧАЭС продолжается мониторинг территории. Выявлены существенные повреждения конструкций НБК, однако радиационный фон остается в норме.
Мониторинг территории на Чернобыльской АЭС после поражения российским дроном 14 февраля продолжается, работы по тушению очагов тления приостановлены, радиационный фон остается в норме, угрозы населению нет, сообщили в ГСЧС и ГАЗО в пятницу, через неделю после вражеского удара, пишет УНН.
По состоянию на утро 21 февраля осуществляется постоянный мониторинг территории с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Все соответствующие службы работают на месте, ситуация под контролем
Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), сотрудниками ГСЧС на утро 21 февраля "работы по тушению очагов тления приостановлены". "Проводится тепловизионный мониторинг", - говорится в сообщении.
Верхолазы и спасатели, как указали в ГСЧС, находятся в готовности к выполнению работ при необходимости.
Радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, угрозы населению нет
В ГАЗО сообщили о техническом состоянии комплекса объекта "Укрытие" и нового безопасного конфайнмента (НБК-ОУ):
1. Из-за повреждения внешней и внутренней оболочек (обшивок) арки НБК и оборудования системы основных кранов произошло нарушение границ и условий безопасной эксплуатации комплекса НБК-ОУ.
2. По результатам внеочередного осмотра ограждающих и несущих конструкций арки НБК, а также гаража техобслуживания системы основных кранов (ГТО СОК) выявлены следующие повреждения:
- внешняя обшивка арки: локальные сквозные разрушения; локальные дефекты обшивки без сплошного разрушения; повреждения внутреннего заполнителя обшивки; имеющиеся разрушения болтовых соединений.
- несущие конструкции гаража: деформированы узлы соединений конструкций верхней части гаража техобслуживания.
- повреждения мембран герметизации ограждающего контура НБК в южной, юго-западной и юго-восточной зонах.
Радиационная обстановка не ухудшилась и остается ниже контрольных уровней
Напомним
В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.