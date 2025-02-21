Удар російським дроном на ЧАЕС: що відбувається з пошкодженим укриттям через тиждень
Київ • УНН
Через тиждень після удару російського дрона по ЧАЕС продовжується моніторинг території. Виявлено суттєві пошкодження конструкцій НБК, проте радіаційний фон залишається в нормі.
Моніторинг території на Чорнобильській АЕС після ураження російським дроном 14 лютого триває, роботи з гасіння осередків тління призупинено", радіаційний фон залишається в нормі, загрози населенню немає, повідомили у ДСНС та ДАЗВ у п'ятницю, через тиждень після ворожого удару, пише УНН.
Станом на ранок 21 лютого здійснюється постійний моніторинг території за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. Усі відповідні служби працюють на місці, ситуація під контролем
Як повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), працівниками ДСНС на ранок 21 лютого "роботи по гасінню осередків тління призупинено". "Проводиться тепловізійний моніторинг", - ідеться у повідомленні.
Верхолази та рятувальники, як вказали у ДСНС, перебувають у готовності до виконання робіт за необхідності.
Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози населенню немає
У ДАЗВ повідомили про технічний стан комплексу об’єкту "Укриття" та нового безпечного конфайнменту (НБК-ОУ):
1. Через пошкодження зовнішньої та внутрішньої оболонок (обшивок) арки НБК та обладнання системи основних кранів відбулося порушення меж та умов безпечної експлуатації комплексу НБК ОУ.
2. За результатами позачергового огляду огороджуючих та несучих конструкцій арки НБК, а також гаража техобслуговування системи основних кранів (ГТО СОК) виявлені такі пошкодження:
- зовнішня обшивка арки: локальні наскрізні руйнування; локальні дефекти обшивки без суцільного руйнування; пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки; наявні руйнування болтових з’єднань.
- несучі конструкції гаража: деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини гаража техобслуговування.
- пошкодження мембран герметизації огороджувального контуру НБК у південній, південно-західній та південно-східній зонах.
Радіаційна обстановка не погіршилася й залишається нижче контрольних рівнів
Нагадаємо
У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.