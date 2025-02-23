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05:23 • 2852 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120500 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181579 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146067 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137891 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116889 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107668 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102953 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140757 перегляди

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На ЧАЕС продовжують ліквідовувати наслідки атаки російського дрона: що відбувається з укриттям

На ЧАЕС продовжують ліквідовувати наслідки атаки російського дрона: що відбувається з укриттям

Київ • УНН

 • 41195 перегляди

Рятувальники ДСНС проводять роботи з часткового розкриття конструкції об'єкта "Укриття" для ліквідації осередків тління. Радіаційний фон на ЧАЕС залишається в межах норми, загрози для населення немає.

Згідно з новим повідомленням ДСНС, верхолази-рятувальники здійснюють частковерозкриття конструкції об'єкта "Укриття". Роботи пов'язані з ліквідацією осередків тління.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Чорнобильська АЕС: верхолази-рятувальники ДСНС проводять роботи щодо часткового розкриття конструкції об'єкта "Укриття"

- ідеться у повідомленні.

Згідно з дописом, згадується робота щодо ліквідації осередків тління на арці.  Але також вказується про постійний моніторинг з використанням тепловізорів.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення не має.

- інформує ДСНС

Нагадаємо

На ЧАЕС триває локалізація та ліквідація осередку тління біля Нового безпечного конфайнменту після атаки дрона. Рівень радіації не перевищує норму, загрози для населення немає.

Удар російським дроном на ЧАЕС: що відбувається з пошкодженим укриттям через тиждень21.02.25, 10:39 • 25626 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
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