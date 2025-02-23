На ЧАЕС продовжують ліквідовувати наслідки атаки російського дрона: що відбувається з укриттям
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС проводять роботи з часткового розкриття конструкції об'єкта "Укриття" для ліквідації осередків тління. Радіаційний фон на ЧАЕС залишається в межах норми, загрози для населення немає.
Згідно з новим повідомленням ДСНС, верхолази-рятувальники здійснюють частковерозкриття конструкції об'єкта "Укриття". Роботи пов'язані з ліквідацією осередків тління.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Чорнобильська АЕС: верхолази-рятувальники ДСНС проводять роботи щодо часткового розкриття конструкції об'єкта "Укриття"
Згідно з дописом, згадується робота щодо ліквідації осередків тління на арці. Але також вказується про постійний моніторинг з використанням тепловізорів.
Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення не має.
Нагадаємо
На ЧАЕС триває локалізація та ліквідація осередку тління біля Нового безпечного конфайнменту після атаки дрона. Рівень радіації не перевищує норму, загрози для населення немає.
Удар російським дроном на ЧАЕС: що відбувається з пошкодженим укриттям через тиждень21.02.25, 10:39 • 25626 переглядiв