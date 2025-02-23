На ЧАЕС продовжують ліквідовувати наслідки атаки російського дрона: що відбувається з укриттям

Згідно з новим повідомленням ДСНС, верхолази-рятувальники здійснюють частковерозкриття конструкції об'єкта "Укриття". Роботи пов'язані з ліквідацією осередків тління.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Чорнобильська АЕС: верхолази-рятувальники ДСНС проводять роботи щодо часткового розкриття конструкції об'єкта "Укриття" - ідеться у повідомленні.

Згідно з дописом, згадується робота щодо ліквідації осередків тління на арці. Але також вказується про постійний моніторинг з використанням тепловізорів.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення не має. - інформує ДСНС

Нагадаємо

На ЧАЕС триває локалізація та ліквідація осередку тління біля Нового безпечного конфайнменту після атаки дрона. Рівень радіації не перевищує норму, загрози для населення немає.

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