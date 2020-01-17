На Буковине задержали начальника отделения полиции за взятку офицеру военкомата
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Черновицкой области задержали начальника Глубокского отделения полиции, который обещал военнообязанному помочь избежать призыва в Вооруженные силы Украины за взятку старшему офицеру одного из военкоматов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, начальник Глубокского отделения полиции Сторожинецкого ОП ГУ Нацполиции в Черновицкой области за 2000 долларов США обещал знакомому помочь в признании его непригодным к военной службе. Получив неправомерную выгоду в гривневом эквиваленте, полицейский передал их старшему офицеру отдела комплектования Новоселицкого РВК (районный военный комиссариат - ред.)", - говорится в сообщении.
Так, при передаче средств работника полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины)", - отмечается в сообщении.
Напомним, оперуполномоченного отдела криминальной полиции Деснянского УП ГУНП в Киеве задержали во время получения взятки.