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На Буковине задержали начальника отделения полиции за взятку офицеру военкомата

Киев • УНН

 • 27730 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Черновицкой области задержали начальника Глубокского отделения полиции, который обещал военнообязанному помочь избежать призыва в Вооруженные силы Украины за взятку старшему офицеру одного из военкоматов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Буковине задержали начальника отделения полиции за взятку офицеру военкомата

"По предварительной информации, начальник Глубокского отделения полиции Сторожинецкого ОП ГУ Нацполиции в Черновицкой области за 2000 долларов США обещал знакомому помочь в признании его непригодным к военной службе. Получив неправомерную выгоду в гривневом эквиваленте, полицейский передал их старшему офицеру отдела комплектования Новоселицкого РВК (районный военный комиссариат - ред.)", - говорится в сообщении.

Так, при передаче средств работника полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины)", - отмечается в сообщении.

Напомним, оперуполномоченного отдела криминальной полиции Деснянского УП ГУНП в Киеве задержали во время получения взятки.

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