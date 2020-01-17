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На Буковині затримали начальника відділення поліції за хабар офіцеру військкомату

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У Чернівецькій області затримали начальника Глибоцького відділення поліції, який обіцяв військовозобов’язаному допомогти уникнути призову до Збройних сил України через хабар старшому офіцеру одного із військкоматів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

На Буковині затримали начальника відділення поліції за хабар офіцеру військкомату

"За попередньою інформацією, начальник Глибоцького відділення поліції Сторожинецького ВП ГУ Нацполіції в Чернівецькій області за 2000 доларів США обіцяв знайомому посприяти у визнанні його непридатним до військової служби. Отримавши неправомірну вигоду у гривневому еквіваленті, поліцейський передав їх старшому офіцеру відділу комплектування Новоселицького РВК (районний військовий комісаріат – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Так, під час передачі коштів працівника поліції затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі ДБР готують затриманому повідомлення про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України)", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Деснянського УП ГУНП у Києві затримали під час отримання хабаря.

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