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На Буковине зафиксировали 396 новых случаев COVID-19 за сутки

На Буковине зафиксировали 396 новых случаев COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

 • 10453 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 396 новых случаев инфицирования COVID-19, 97 человек выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 22 881 случая болезни. За последние сутки 97 человек выздоровели, 10 727 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерли 475 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образца.

Последний антирекорд прироста больных на Буковине был зафиксирован 1 ноября — 418 новых случаев COVID-19 за сутки.

Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 402 тыс. больных COVID-19, за последние сутки выявили 6754 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7375 человек, из них за сутки — 69. Выздоровели более 163,7 тыс. человек, из них за сутки — 2327.

Как сообщал УНН, в Украине со 2 ноября начало действовать новое эпидемическое зонирование.

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