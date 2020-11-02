На Буковині зафіксували 396 нових випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 396 нових випадків інфікування COVID-19, 97 людей одужали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 22 881 випадки хвороби. За останню добу 97 людей одужало, 10 727 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померли 475 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1034 зразка.
Останній антирекорд приросту хворих на Буковині був зафіксований 1 листопада — 418 нових випадків COVID-19 за добу.
Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 402 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 6 754 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 375 людей, з них за добу — 69. Одужали від хвороби понад 163,7 тис. людей, з них за добу — 2 327.
Як повідомляв УНН, в Україні з 2 листопада почало діяти нове епідемічне зонування.