На Буковине зафиксировано уже 225 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Черновицкой области зафиксировано уже 225 случаев COVID-19. Об этом во время прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
"... вчера вечером я сообщил вам цифру 202 инфицированных, а сегодня утром у нас 225, я вас прошу, оставайтесь дома и прислушайтесь, что это требование органов, управляющих процессами", - сказал Осачук.
Напомним, в Черновицкой области власть просит людей не бросать дома на выходных.
Как сообщалось, по состоянию на утро 4 апреля в Украине коронавирус подтвержден в 1096 человек, из них 78 детей.