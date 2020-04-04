В Україні на COVID-19 хворіє 78 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні коронавірус підтверджено у 1096 осіб, з них 78 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України у Facebook.
"За результатами досліджень вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів, випадки підтверджено у 1096 осіб, з них 78 дітей",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що серед усіх підтверджених 60% — люди віком від 30 до 59 років, та 20,7% — від 60 до 100 років.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 — летальні.