В Украине COVID-19 болеет 78 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине коронавирус подтвержден у 1096 человек, из них 78 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
"По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждено в 1096 человек, из них 78 детей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.
Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.