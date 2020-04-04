На Буковині зафіксовано вже 225 випадків COVID-19

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Чернівецькій області зафіксовано вже 225 випадків COVID-19. Про це під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

"... вчора ввечері я повідомив вам цифру 202 інфікованих, а сьогодні вранці у нас 225, я вас прошу, залишайтеся вдома та дослухайтесь, що це є вимога органів, які керують процесами", - сказав Осачук.

Нагадаємо, у Чернівецькій області влада просить людей не покидати домівок на вихідних.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 квітня в Україні коронавірус підтверджено у 1096 осіб, з них 78 дітей.

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