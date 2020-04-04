У Чернівецькій області влада просить людей не покидати домівок на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Влада Чернівецької області просить мешканців не полишати своїх домівок протягом вихідних. Таке прохання пов’язане зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом. Про це під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Жителів області просять не покидати домівок з 13:00 суботи, 4 квітня, до ранку понеділка, 6 квітня.
"За результатами наради Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обласної комісії прийняли рішення про запровадження особливих карантинних обмежень для всіх мешканців Чернівецької області, починаючи з 13 години суботи, 4 квітня. Ми закликаємо всіх мешканців області залишатися вдома, не покидати ваші помешкання включно до 6 години ранку понеділка, 6 квітня. Ми мусимо вживати таких заходів, адже за минулий тиждень на території області зафіксовано зростання в 4 рази кількості інфікованих. Минулого тижня ми були стривожені числом 50, то тепер уже дві сотні людей інфіковані", - заявив Осачук.
Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня в Україні 1096 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 206 на Буковині.