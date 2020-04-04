В Черновицкой области власть просит людей не покидать дома на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Власти Черновицкой области просит жителей не покидать свои дома в течение выходных. Такая просьба связана с ростом числа инфицированных коронавирусом. Об этом во время прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Жителей области просят не покидать дома с 13:00 субботы, 4 апреля, до утра понедельника, 6 апреля.
"По результатам совещания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и областной комиссии приняли решение о введении особых карантинных ограничений для всех жителей Черновицкой области, начиная с 13 часов субботы, 4 апреля. Мы призываем всех жителей области оставаться дома, не оставлять ваши жилища вплоть до 6:00 утра понедельника, 6 апреля. Мы вынужденны принимать такие меры, ведь за прошлую неделю на территории области зафиксирован рост в 4 раза количества инфицированных. На прошлой неделе мы были встревожены числом 50, то теперь уже две сотни человек инфицированы", - заявил Осачук.
Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Украине 1096 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 206 на Буковине.