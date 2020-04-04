В Черновицкой области власть просит людей не покидать дома на выходных

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82399 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98720 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101976 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101286 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109144 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97385 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104316 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106378 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131347 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130402 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Черновицкой области власть просит людей не покидать дома на выходных

В Черновицкой области власть просит людей не покидать дома на выходных

Киев  •  УНН

 • 14951 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Власти Черновицкой области просит жителей не покидать свои дома в течение выходных. Такая просьба связана с ростом числа инфицированных коронавирусом. Об этом во время прямого эфира на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Жителей области просят не покидать дома с 13:00 субботы, 4 апреля, до утра понедельника, 6 апреля.

"По результатам совещания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и областной комиссии приняли решение о введении особых карантинных ограничений для всех жителей Черновицкой области, начиная с 13 часов субботы, 4 апреля. Мы призываем всех жителей области оставаться дома, не оставлять ваши жилища вплоть до 6:00 утра понедельника, 6 апреля. Мы вынужденны принимать такие меры, ведь за прошлую неделю на территории области зафиксирован рост в 4 раза количества инфицированных. На прошлой неделе мы были встревожены числом 50, то теперь уже две сотни человек инфицированы", - заявил Осачук.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля в Украине 1096 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 206 на Буковине.

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