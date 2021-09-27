На Буковине с начала пандемии от COVID-19 умерло уже более 2 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Черновицкой области за 27 сентября зафиксировали 415 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 197 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 88 058 случаев болезни. За последние сутки 197 человека выздоровели, 20783 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2001 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1224 ПЦР-исследования и 469 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 395 404 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 720 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.