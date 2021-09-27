На Буковині з початку пандемії від COVID-19 померло вже понад 2 тисячі людей

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 88 058 випадків хвороби. За останню добу 197 людини одужало, 20 783 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 2001 людина. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1224 ПЛР-дослідження та 469 експрес-тестів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 395 404 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 720 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.