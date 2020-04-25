На Буковине уже выявлено 1340 человек с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, на Буковине официально подтверждено еще 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Так, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1340 человек, сообщил он.
“За этот день выздоровели еще 8 человек, они получили дважды отрицательный результат. Также за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев”, — резюмировал председатель Черновицкой ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные. Всего в мире заболело почти 2.8 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.