На Буковине уже более 5 тыс. инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Количество больных коронавирусом в Черновицкой области пересекла отметку в 5 тыс. Число инфицированных от первого установленного случае - 5002. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“4 июля подтверждено еще 30 новых случаев заражения COVID-19. Всего лабораторный центр обработал 282 образцы”, — сообщил Осачук.
Он добавил, что от вируса сегодня выздоровели 39 человек.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1227 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.