На Буковині вже понад 5 тис. інфікованих COVID-19

"4 липня підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19. Усього лабораторний центр опрацював 282 зразки", - повідомив Осачук.

Він додав, що від вірусу сьогодні одужали 39 осіб.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 47 677 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 227 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.