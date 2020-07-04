На Буковині вже понад 5 тис. інфікованих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у 5 тисяч. Число інфікованих осіб від першого встановленого випадку – 5002. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
"4 липня підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19. Усього лабораторний центр опрацював 282 зразки", - повідомив Осачук.
Він додав, що від вірусу сьогодні одужали 39 осіб.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 47 677 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 227 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.