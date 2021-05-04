На Буковине обнаружили лишь 58 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 58 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 425 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачука, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 430 случаев болезни. За последние сутки 425 человек выздоровели, 63 529 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1676 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 282 ПЦР-исследований и 69 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 085 938 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 750 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.