В Україні вже 2,085 млн випадків COVID-19, за добу - 2 758

Цитата
“2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники", повідомив міністр.
Також за минулу добу
▪️ госпіталізовано — 1591 особа;
▪️ летальних випадків — 154;
▪️ одужало — 5 550 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу — 16 023 (зокрема методом ПЛР — 9 298, методом ІФА — 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 5 465).
За весь час пандемії в Україні
— захворіло — 2 085 938 осіб;
— одужало — 1 681 815 осіб;
— летальних випадків — 44 750;
— проведено ПЛР-тестувань — 9 487 141.
Щеплення в Україні
177 людей щеплено проти COVID-19 за добу 2 квітня 2021 року в Україні.
755 103 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.
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- м. Київ — 95 випадків;
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- Вінницька область — 64 випадки;
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- Волинська область — 108 випадків;
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- Дніпропетровська область — 360 випадків;
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- Донецька область — 202 випадки;
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- Житомирська область — 135 випадків;
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- Закарпатська — 4 випадки;
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- Запорізька область — 103 випадки;
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- Івано-Франківська область — 38 випадків;
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- Київська область — 74 випадки;
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- Кіровоградська область — 116 випадків;
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- Луганська область — 28 випадків;
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- Львівська область — 94 випадки;
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- Миколаївська область — 81 випадок;
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- Одеська область — 143 випадки;
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- Полтавська область — 104 випадки;
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- Рівненська область — 62 випадки;
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- Сумська область — 231 випадок;
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- Тернопільська область — 120 випадків;
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- Харківська область — 164 випадки;
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- Херсонська область — 46 випадків;
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- Хмельницька область — 30 випадків;
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- Черкаська область — 233 випадки;
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- Чернівецька область — 61 випадок;
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- Чернігівська область — 62 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.