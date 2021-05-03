В Украине уже 2,085 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 758

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,085 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 мая, - 2,7 тыс., что меньше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.