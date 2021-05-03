В Украине уже 2,085 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 758

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“2 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 апреля 2021 года. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника”, — сообщил министр.
Также за минувшие сутки
▪️ госпитализированы — 1591 человек;
▪️ летальных случаев — 154;
▪️ выздоровели — 5550 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 16 023 (в том числе методом ПЦР — 9298, методом ИФА — 1260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5465).
За все время пандемии в Украине
— заболело — 2 085 938 человек;
— выздоровели — 1 681 815 человек;
— летальных случаев — 44 750;
— проведения ПЦР-тестов — 9 487 141.
Прививки в Украине
177 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 в Украине.
755 103 человека привито от начала прививочной кампании.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
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- г. Киев — 95 случаев;
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- Винницкая область — 64 случая;
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- Волынская область — 108 случаев;
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- Днепропетровская область — 360 случаев;
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- Донецкая область — 202 случая;
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- Житомирская область — 135 случаев;
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- Закарпатская — 4 случая;
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- Запорожская область — 103 случая;
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- Ивано-Франковская область — 38 случаев;
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- Киевская область — 74 случая;
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- Кировоградская область — 116 случаев;
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- Луганская область — 28 случаев;
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- Львовская область — 94 случая;
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- Николаевская область — 81 случай;
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- Одесская область — 143 случая;
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- Полтавская область — 104 случая;
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- Ровенская область — 62 случая;
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- Сумская область — 231 случай;
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- Тернопольская область — 120 случаев;
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- Харьковская область — 164 случая;
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- Херсонская область — 46 случаев;
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- Хмельницкая область — 30 случаев;
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- Черкасская область — 233 случая;
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- Черновицкая область — 61 случай;
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- Черниговская область — 62 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.