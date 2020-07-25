На Буковине обнаружили 63 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На Буковине 24 июля официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавируса. Об этом написал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем Фейсбук, передает УНН.
“Всего лабораторный центр обработал 476 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5548 человек”, — добавил он.
Глава облгосадминистрации заявил, что за пятницу 92 буковинца выздоровели от COVID-19.
“Число новых больных сегодня примерно на два десятка больше, чем в предыдущие дни. А потому должны усилить бдительность”, — подчеркнул он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.