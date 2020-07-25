На Буковині виявили 63 нових випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Буковині 24 липня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Про це написав очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук у своєму Фейсбук, передає УНН.
“Усього лабораторний центр опрацював 476 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5548 осіб”, — додав він.
Глава облдержадміністрації заявив, що за п’ятницю 92 буковинці одужали від COVID-19.
“Число нових недужих сьогодні приблизно на два десятки більше, ніж у попередні дні. А тому мусимо посилити пильність”, — наголосив він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 571 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.