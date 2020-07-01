На Буковине обнаружили 49 новых случаев коронавируса, в общем 4850
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. На Буковине по состоянию на вечер вторника официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавируса. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4850 человек.
16 буковинцев 30 июня побороли COVID-19.
Напомним, в Украине уже 44,3 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 706.