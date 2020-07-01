На Буковині виявили 49 нових випадків коронавірусу, загалом 4850
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. На Буковині станом на вечір вівторка офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 470 зразків. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.
Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4850 осіб.
16 буковинців 30 червня здолали COVID-19.
Нагадаємо, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.