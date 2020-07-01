На Буковині виявили 49 нових випадків коронавірусу, загалом 4850

КИЇВ. 1 липня. УНН. На Буковині станом на вечір вівторка офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 470 зразків. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука.