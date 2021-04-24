На Буковине обнаружили 166 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 166 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 450 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 76 423 случая болезни. За последние сутки 450 человек выздоровели, 58 707 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1608 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 855 образцов и 527 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 004 630 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 41 700 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.