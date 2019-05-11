На Буковине изъяли из незаконного оборота 26 тонн спирта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На Буковине правоохранители изъяли из незаконного оборота 26 тонн спирта общей стоимостью один миллион гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
"Было установлено, что этиловый спирт незаконно попадал на территорию области из-за украинско-молдавской границы с соседней страны небольшими партиями и в дальнейшем доставлялся на подпольные производства алкогольной продукции. Также правоохранители выяснили маршруты будущего транспортировки спирта", - говорится в сообщении.
В городе Новоднестровск, в среду 8 апреля, было остановлено грузовой автомобиль. При осмотре оперативниками было обнаружено 96 бочек со спиртом.
Отмечается, 10 мая, в том же городе, правоохранители остановили автомобиль, в котором находилось 35 бочек со спиртом. Никаких документов на подакцизные товары водители предоставить не смогли.
"В общем оперативники Управления защиты экономики в Черновицкой области Нацполиции изъяли более 26 тонн спирта общей стоимостью один миллион гривен", - добавили в полиции.
По словам злоумышленников, из такого количества спирта было бы изготовлено 130 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя.
По фактам противоправной деятельности проводится досудебное расследование по статьям 199 и 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
В результате проведенных мероприятий в течение трех последних недель сотрудниками управления было изъято из незаконного оборота более 86 тонн спирта.
Напомним, после ряда санкционированных обысков в Житомирской и Винницкой полицейскими изъято тонну спирта, 600 л коньяка и еще почти 400 л водки и вина, вероятно, поддельных.