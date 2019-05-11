На Буковині вилучили з незаконного обігу 26 тонн спирту

“Було встановлено, що етиловий спирт незаконно потрапляв на територію області через українсько-молдовській кордон з сусідньої країни невеликими партіями та в подальшому доставлявся на підпільні виробництва алкогольної продукції. Також правоохоронці з’ясували маршрути майбутнього транспортування спирту”, — йдеться у повідомленні.

У місті Новодністровськ, у середу 8 квітня, було зупинено вантажний автомобіль. Під час огляду оперативниками було виявлено 96 бочок зі спиртом.

Зазначається, 10 травня, у тому ж місті, правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знаходилося 35 бочок зі спиртом. Жодних документів на підакцизний товар водії надати не змогли.

“Загалом оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції вилучили понад 26 тонн спирту загальною вартістю один мільйон гривень”, — додали у поліції.

За словами зловмисників, з такої кількості спирту було б виготовлено 130 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю.

За фактами протиправної діяльності проводиться досудове розслідування за статтями 199 та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

У результаті проведених заходів протягом трьох останніх тижнів працівниками управління було вилучено з незаконного обігу понад 86 тонн спирту.

Нагадаємо, після низки санкціонованих обшуків на Житомирщині та Вінниччині поліцейськими вилучено тонну спирту, 600 л коньяку та ще майже 400 л горілки та вина, ймовірно, підроблених.