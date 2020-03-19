На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черновицкой области до конца дня ждут результатов второго теста на коронавирус COVID-19 относительно пациента №1, у которого первый тест дал отрицательный результат. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель главы ОГА Наталья Гусак.
На вопрос, отобрали ли у пациента №1 образцы для проведения второго теста на коронавирус COVID-19, Гусак ответила: "Да, сегодня до конца дня должны быть результаты".
Напомним, в Черновицкой области у пациента №1, у которого ранее было обнаружено коронавирус, первый результат теста дал отрицательный результат .
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 19 марта, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19 , из них 2 - с летальным исходом.