На Буковині сьогодні очікують результату повторного тесту на коронавірус першого інфікованого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Чернівецькій області до кінця дня чекають результатів другого тесту на коронавірус COVID-19 відносно пацієнта №1, у якого перший тест дав негативний результат. Про це журналісту УНН повідомила заступниця голови ОДА Наталія Гусак.
На питання, чи відібрали у пацієнта №1 зразки для проведення другого тесту на коронавірус COVID-19, Гусак відповіла: "Так, сьогодні до кінця дня мають бути результати".
Нагадаємо, у Чернівецькій області у пацієнта №1, у якого раніше було виявлено коронавірус, перший результат тесту дав негативний результат.
Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 19 березня, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 - з летальними наслідками.