На Буковине прокурор вымогал 3 тыс. долл. и четыре автомобильных колеса

"19 декабря, примерно в 18 часов, благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников Генеральной инспекции Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины был установлен факт вымогательства прокурором Кицманской прокуратуры Черновицкой области неправомерной выгоды.

Через своего посредника он потребовал у подозреваемого средства в сумме 3 тыс. долл. и четыре автомобильные шины за решение, которое бы помогло подозреваемому избежать наказания", - сказал А.Лысенко.

Напомним, женщина в Харьковской области пыталась подкупить прокурора.