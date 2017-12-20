На Буковине прокурор вымогал 3 тыс. долл. и четыре автомобильных колеса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На Буковине прокурор требовал 3 тыс. долл. взятки и четыре автомобильных колеса за помощь подозреваемому избежать наказания. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"19 декабря, примерно в 18 часов, благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников Генеральной инспекции Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины был установлен факт вымогательства прокурором Кицманской прокуратуры Черновицкой области неправомерной выгоды.
Через своего посредника он потребовал у подозреваемого средства в сумме 3 тыс. долл. и четыре автомобильные шины за решение, которое бы помогло подозреваемому избежать наказания", - сказал А.Лысенко.
Напомним, женщина в Харьковской области пыталась подкупить прокурора.